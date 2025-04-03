В Казани пройдет музыкальная лекция о Сайдашеве с живым исполнением его произведений

Жителей и гостей Казани приглашают на уникальную музыкальную лекцию, посвященную выдающемуся татарскому композитору Салиху Сайдашеву. Об этом сообщает лекторий «Миллиард.Татар» в Телеграм-канале.

Мероприятие состоится 3 апреля в Интерактивном мультимедийном комплексе истории татарского театра «Клуб Шарык».

Организаторами выступают лекторий «Миллиард.Татар» и «Клуб Шарык». В рамках лекции слушатели узнают, как менялся стиль Сайдашева, когда и почему он начал писать музыку, а также о трагических обстоятельствах его жизни и изгнании из Союза композиторов.

Отличительной особенностью события станет не только лекция, но и живое исполнение произведений композитора. Лектор выступит в течение часа, после чего у гостей будет возможность задать вопросы.

Начало лекции – в 18:00. Регистрация открыта на платформе Timepad.