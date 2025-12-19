В Казани пройдет международный турнир TATFIGHT-11

Фото: Екатерина Маркс / "Татар-информ"

20 декабря в Казани пройдет Международный турнир по боевым искусствам TATFIGHT-11. Сегодня в преддверии соревнований в ИА «Татар-информ» состоялась пресс-конференция.

В этом году мероприятие объединит чемпионат по боевым искусствам и церемонию вручения Национальной премии РТ в области боевых искусств «Золотой Пояс - Алтын Билбау».

Отметим, турнир в столице РТ проходит в 11-й раз подряд. «Призовой фонд составит порядка 300 тысяч рублей без учета спонсорских взносов», – отметил во время пресс-конференции сооснователь Международной профессиональной бойцовской лиги «ТАИФАЙТ» Александр Даренков.

Международный турнир TATFIGHT-11 традиционно пройдет в 7 боев. В нем примут участие 14 бойцов из Казани, Нижнекамска, Краснодара и других регионов РФ, а также представители Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана.

Кроме того, в рамках соревнований состоятся показательные программы других боевых искусств, в которых примут участие порядка 50 спортсменов.

Фото: Екатерина Маркс / "Татар-информ"

В турнире также примет участие Сергей Яковлев – участник СВО и профессиональный боец, выступавший в мировых и международных лигах «АСА», «М-1», «OFC», «TATFIGHT» и других. Яковлев считает, что занятия единоборствами помогает преодолевать различные трудности, в том числе и во время выполнения служебных задач.

«Любые занятия спортом являются фундаментом для того, чтобы мы в последующем могли вставать на защиту родины, семьи и своих близких. В наше время это к тому же очень актуально.

В условиях выполнения служебных задач в зоне проведения специальной военной операции могу сказать по себе, что спорт закалил во мне дух, дал характер и умение преодолевать определенные трудности», – приводит слова Яковлева корреспондент «Татар-информа».

Международный турнир по боевым искусствам TATFIGHT-11 и церемония вручения Национальной премии РТ в области боевых искусств «Золотой Пояс - Алтын Билбау» пройдут в Казани во Дворце единоборств «Ак Барс» 20 декабря. Начало – в 17:00 мск.