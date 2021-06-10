В Казани пройдет международный турнир по художественной гимнастике Yoldiz Cup

15 июня в казанском Центре гимнастики стартует международный турнир по художественной гимнастике Yoldiz Cup. В нем примут участие более 300 спортсменок из Франции, США, Сербии, Армении, а также из российских городов (Казани, Москвы, Ульяновска, Астрахани, Барнаула и других). Соревнования пройдут в индивидуальных и групповых дисциплинах и продлятся до 19 июня.

Татарстан на турнире представит основной состав сборной команды республики. Гимнастки сборной являются двукратными бронзовыми призерами Чемпионата России 2021, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.