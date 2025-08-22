В Казани пройдет международный турнир по хоккею на траве «Кубок наций»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Международный турнир по хоккею на траве среди мужчин и женщин «Кубок наций» пройдет в Казани с 25 по 30 августа. В нем поучаствуют команды из России, Белоруссии и Казахстана. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал начальник информационно-аналитического обеспечения и международной деятельности Министерства спорта РТ Игорь Головин.

«Международный турнир по хоккею на траве «Кубок наций» состоится в Казани с 25 по 30 августа. Всего заявлено девять команд: пять женских и четыре мужских. Примечательно, что приедет женская сборная Казахстана. Всех жителей и гостей города приглашаем посетить игры, это будут зрелищные соревнования», – отметил он.

Также в турнире поучаствуют юниорские и основная сборные России, а также команда Белоруссии.

«Наша основная линия заключается в том, что рано или поздно мы вернемся к участию в крупнейших международных турнирах. Поэтому нам важны такие соревнования. У нас большой прогресс в разных аспектах. Мы сделаем все, чтобы сохранить все традиции хоккея на траве России», – добавил главный тренер мужской национальной сборной команды России Араик Маргарян.

Особенно принципиальным станет поединок между женскими сборными России и Белорусии. На предыдущей игре в Минске наша команда потерпела поражение и хочет взять реванш, рассказал главный тренер женской сборной России Олег Потапов.

«У нас вышла непростая игра в Минске. Дело чести для нас – взять реванш в Казани, тем более, что здесь мы еще никогда не проигрывали», – заявил он.

Соревнования пройдут в центре хоккея на траве, вход свободный.