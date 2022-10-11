Заканчивается регистрация на международный молодежный научный конгресс стран ОИС в Казани

С 21 по 25 ноября в Казани пройдет Международный молодежный научный конгресс стран Организации исламского сотрудничества. Прием заявок от российских граждан заканчивается 14 октября. В нем примут участие 100 делегатов из разных стран мира – молодые ученые, исследователи, инноваторы и академики в возрасте 18-35 лет.

В Минмолодежи РТ отметили, что мероприятие направлено на развитие научного сотрудничества между Россией и странами исламского мира. Также с его помощью планируется привлечь участников из России и стран ОИС к развитию науки в молодежной среде, что в дальнейшем может привести к успехам в научно-техническом и инновационном развитии науки.

Программа пяти дней будет состоять из пленарного заседания, интерактивных семинаров, культурной программы и круглых столов, где будут обсуждаться исследования в области урбанистики, современных технологий в образовании, нефтегазовые технологий и современной медицины.

Участники смогут поделиться собственным опытом и побудить делегатов к дальнейшему сотрудничеству в научно-техническом и инновационном развитии науки по конкретным темам. Открытием Конгресса станет пленарное заседание, после чего будет организован круглый стол на тему «Поддержка молодых ученых стран ОИС».

После завершения мероприятий они смогут опубликовать свои работы в научном журнале.