В Казани пройдет международный форум «Здоровые города. Здоровое питание детям»

В Казани с 1 по 3 июня пройдет международный форум «Здоровые города. Здоровое питание детям», сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что форум станет первым Евразийским региональным форумом Миланского пакта, координационный совет которого возглавила столица Татарстана.

В программе форума, который пройдет в онлайн- и офлайн-форматах, рабочие сессии, круглые столы, лектории, мастер-классы, экскурсии и праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей.

Так, 1 июня с 11.00 до 15.30 на площадке перед Дворцом земледельцев пройдет общегородской семейный праздник «Школьный пикник». Здесь будут организованы лектории на тему здорового питания и пищевых привычек, выставка детских рисунков и творческие мастер-классы. Модератором мероприятия станет телеведущая Тутта Ларсен.

2 июня в Казанской Ратуше пройдет круглый стол мэров, в котором примут участие представители структур ООН и руководители городов-участников Миланского пакта продовольственной политики.

3 июня запланированы рабочие сессии, пленарные дискуссии и круглые столы, посвященные работе по укреплению общественного здоровья на муниципальном уровне с обсуждением опыта разных регионов.