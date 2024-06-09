В Казани пройдет международная олимпиада по русскому языку

В Казани на базе оздоровительно-образовательного комплекса «Дуслык» с 12 по 15 июня пройдет международная олимпиада по русскому языку для учащихся школ с родным (нерусским) языком обучения.

В олимпиаде примут участие более 200 школьников из субъектов России и стран СНГ. Олимпиадные задания ребята будут выполнять в два тура: устный и письменный, сообщает Минобраз РТ.

Во время написания практического (письменного) тура дети смогут продемонстрировать свои знания таких разделов русского языка как морфология, орфография, синтаксис, а также пунктуация и грамматика.

В ходе выполнения теоретического (устного) тура ребята покажут свои знания фонетики, лексики, фразеологии. Кроме того, будет оценена стилистика и культура речи. Участников олимпиады будет оценивать компетентное жюри.

Ребят также ждет обширная культурная программа

Участие в международной олимпиаде соответствует целям федерального проекта «Молодежь России» национального проекта «Образование» по линии самореализации, демонстрации своих способностей и навыков и популяризации русского языка в других странах.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля 2024 года, выступая с посланием Федеральному Собранию, глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».