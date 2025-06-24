В Казани пройдет международная научная конференция к 95-летию Мансура Хасанова

25 июня 2025 года в Казани открывается Международная научная конференция «Мансур Хасанович Хасанов: государственный деятель, ученый и организатор науки», приуроченная к 95-летию со дня рождения выдающегося ученого, первого президента Академии наук Республики Татарстан. Организатором мероприятия выступает Институт татарской энциклопедии и регионоведения им. М. Х. Хасанова АН РТ.

Мансур Хасанов (1930–2010) — знаковая фигура в истории татарской науки, посвятивший всю свою жизнь развитию научного и культурного потенциала родного региона. Он был не только учёным и организатором науки, но и государственным деятелем, сыгравшим ключевую роль в становлении современной научной инфраструктуры Татарстана, в том числе как организатор и первый директор Института татарской энциклопедии, созданного в 1994 году.

Цель конференции – обсудить актуальные проблемы становления и развития региональных научно-организационных моделей в советский и постсоветский периоды, рассмотреть механизмы и практики разработки региональных научных задач в контексте современной государственной политики, вопросы переосмысления традиционных и выработки новых подходов для устойчивого воспроизводства научных институтов в изменяющихся политических и социально-экономических условиях, проблемы межрегионального и международного научного сотрудничества.

Свое участие в конференции подтвердили около 100 спикеров из России, Казахстана, Киргизии, Узбекистана. В числе участников — представители ведущих научных центров Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Уфы, Грозного, Йошкар-Олы, Саранска, Тюмени, Чебоксар, Ульяновска и других городов. Также ожидается участие ученых из Российской академии наук, региональных академий наук, университетов и культурных учреждений.

Торжественные мероприятия начнутся 25 июня в 8:00 с церемонии возложения цветов на могилу М. Х. Хасанова на Арском кладбище Казани. В 9:30 начнет работу юбилейная выставка, где будут представлены редкие документы и фотографии, освещающие жизненный путь ученого. Пленарное заседание с участием высокопоставленных гостей состоится в 10:00.

Конференция продлится до 27 июня и станет значимым событием в научной и общественной жизни Татарстана, подчеркивая вклад Мансура Хасанова в развитие отечественной науки.