В Казани пройдет международная конференция «Средневековое письменное наследие татар»

15 июня в Институте истории им. Ш. Марджани АН РТ пройдет Международная научная конференция в очной форме, а также в формате онлайн на платформе Zoom «Средневековое письменное наследие татар (к 700-летию со дня рождения Сейфа Сараи)». Об этом сообщает пресс-служба института.

Конференция организована в рамках Года родных языков и народного единства в Татарстане.

Начало в 10 утра. Рабочие языки конференции: татарский, русский, английский.

На мероприятии планируется рассмотреть актуальные проблемы изучения наследия Сейфа Сараи; отражение татарской истории в письменных источниках, вопросы изучения языка письменных памятников, литературные традиции средневековых татар, популяризация татарского письменного наследия и т.д.

В работе конференции примут участие представители различных научных центров (Исследовательский центр по исламской истории, искусству и культуре (ИРСИКА) при Организации исламского сотрудничества, Республиканский институт высшей школы Беларуси, Государственный исторический музей, Назарбаев Университет, Висконсинский университет, Российская академия наук, Институт Востоковедения РАН, Институт языка, литературы и искусств им. Г.Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан, Казанский (Приволжский) федеральный университет и др.).