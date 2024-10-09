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Культура 9 октября 2024 17:37

В Казани пройдет Международная конференция «Г. Р. Державин и диалектика культур»

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5-7 ноября 2024 года в Казани пройдет Пятая Международная научно-практическая конференция «Г.Р.Державин и диалектика культур». Мероприятие пройдет при финансовой поддержке госпрограммы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в РТ на 2023 – 2030 годы», в рамках V Казанского международного лингвистического саммита.

Как сообщает организационный комитет конференции, на встрече обсудят следующие вопросы:

  • актуальные проблемы изучения поэтики творчества Г. Р. Державина;
  • литературная культура державинской эпохи в контексте литературных диалогов;
  • современные вопросы изучения творчества Г. Р. Державина и литературы его времени в практике школьного и вузовского преподавания;
  • рецепция державинского наследия в творчестве современных писателей и переводчиков
  • актуальные проблемы срединной культуры в аспекте явления диалога культур

Заявки принимаются не позднее 15 октября 2024-го. Статьи принимаются не позднее 20 октября 2024 года.

Координаты рабочей группы оргкомитета:

- Пашкуров Алексей Николаевич, доктор филологических наук, профессор, тел.: 89178674307; e-mail: anp.72@mail.ru;

- Галимуллина Альфия Фоатовна, доктор педагогических наук, профессор, тел.: 89053100964, e-mail: alfiya_gali1000@mail.ru.

Конференция будет проходить на базе Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского) федерального университета (ул. Татарстан, 2).

#международная конференция #Гавриил Державин #культура
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