В Казани пройдет «Медиакубок» по Counter-Strike 2 для представителей СМИ и пресс-служб

Казань готовится к первому киберспортивному турниру «Медиакубок» среди сотрудников медиаотрасли республики – 6 декабря в Cyber Park Arena на площадке ИТ-парка им. Башира Рамеева состоится турнир по Counter-Strike 2 среди сотрудников СМИ и пресс-служб Татарстана. Регистрация участников доступна по ссылке.

Организаторы приглашают действующих сотрудников СМИ и пресс-служб республики заявиться командой на турнир. Каждая организация может заявить до 3-х команд, и каждая команда должна состоять из 5 человек. Это шанс показать, что пресс-секретари и журналисты умеют использовать клавиатуру и мышь не только по прямому назначению и мастерски играть в CS2, отмечают организаторы.

Фото: t.me/tatmediaofficial

Соревнования пройдут в групповом формате с последующим плей-офф. На участие заявятся 12 команд. Заявки принимаются до 8 ноября 2024 года. Участвовать в турнире могут только действующие сотрудники организаций, которые заявляются на турнир.

Турнир организован контент-центром Татмедиа Neo и Cyber Park Arena в ИТ-парке им. Башира Рамеева при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и Минцифры РТ.