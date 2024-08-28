В Казани пройдет масштабный турнир по самому зрелищному виду конного спорта

Фото: «Татар-информ»

Уже второй год подряд Казань встретит масштабный турнир по конкуру – Приз Раиса Республики Татарстан. Напомним, что конкур - наиболее зрелищный вид конного спорта. Соревнования приурочены к празднованию Дня Республики Татарстан и Дня города Казани и пройдут 29 и 30 августа, сообщают организаторы мероприятия.

В программе соревнований ожидаются маршруты для детей, юношей и взрослых всадников. Самые опытные спортсмены поборются за главный трофей турнира в маршруте Гран-При с высотой препятствий до 150 см. Также зрители увидят специальные шоу-маршруты, в том числе – маршрут «На мощность прыжка». Организаторы отмечают, что с каждым годом совершенствуют программу соревнований, что помогает развитию конных дисциплин в регионе.

В этом году организаторы представят и большую шоу-программу. В манеже Республиканской детско-юношеской спортивной школы по конному спорту выступят Нина Принц, а также сборная России по вольтижировке и певец Гайбулла Турсунов, представляющий Узбекистан. Для участия в турнире в Казани соберутся сильнейшие спортсмены России, которые привезут с собой своих основных лошадей.

Общий призовой фонд турнира составит 5 млн рублей. Организаторами Приза Раиса РТ выступают Федерация конного спорта России, Минсельхоз Республики Татарстан, ФКС РТ, ГБУ РСШ по конному спорту и ООО «Казанский ипподром».