В Казани пройдет масштабный форум интернет-торговли

В Казани 15 ноября состоится масштабный форум интернет-торговли «Мой бизнес. E-com. Код активации продаж». Участие в нем примут лидеры российских маркетплейсов, эксперты рынка и представители госорганов власти РТ. ​Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики РТ.

Мероприятие пройдет в Казани во второй раз. В 2023 году участие в нем приняли более 1,2 тыс. человек в формате офлайн, а также еще 45 тыс. участвовали дистанционно.

Форум пройдет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Организаторы – Центр «Мой бизнес» совместно с АНО «Центр электронной торговли «Маркетплейс.Легко» при поддержке Минэкономики РТ.

Принять участие в форуме могут представители компаний, которые зарегистрированы в РТ, а также самозанятые. Участие бесплатное.