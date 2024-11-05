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В Казани пройдет масштабный форум интернет-торговли
В Казани 15 ноября состоится масштабный форум интернет-торговли «Мой бизнес. E-com. Код активации продаж». Участие в нем примут лидеры российских маркетплейсов, эксперты рынка и представители госорганов власти РТ. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики РТ.
Мероприятие пройдет в Казани во второй раз. В 2023 году участие в нем приняли более 1,2 тыс. человек в формате офлайн, а также еще 45 тыс. участвовали дистанционно.
Форум пройдет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Организаторы – Центр «Мой бизнес» совместно с АНО «Центр электронной торговли «Маркетплейс.Легко» при поддержке Минэкономики РТ.
Принять участие в форуме могут представители компаний, которые зарегистрированы в РТ, а также самозанятые. Участие бесплатное.
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