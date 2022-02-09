В Казани пройдет маркет для самозанятых «Сфера»

Самозанятых Татарстана приглашают принять участие в маркете «Сфера», который пройдет 26 и 27 февраля в выставочном центре «Казанская ярмарка», сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

На мероприятии организуют несколько зон: фуд-корт, бьюти-зона, дизайн-маркет, зона фотографии, флористики и актеров. На каждой из них посетители смогут познакомиться с продукцией, поучаствовать в тематических мастер-классах.

Принять участие в маркете могут республиканские самозанятые, а также индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».