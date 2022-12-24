В Казани пройдет лыжный марафон «Трезвение»

2 января на казанском стадионе «Трудовые резервы» состоится лыжный марафон «Трезвение», присоединиться к которому смогут все желающие вне зависимости от возраста. Участникам мероприятия необходимо иметь при себе лыжи, а желающим получить инвентарь в прокате необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Спортивное мероприятие, направленное на популяризацию здорового образа жизни, организует Казанская епархия.

Начало соревнования запланировано на 14.00. По окончании марафона состоится награждение победителей и призеров, сообщает пресс-служба епархии.