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Спорт
24 декабря 2022  05:19

В Казани пройдет лыжный марафон «Трезвение»

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2 января на казанском стадионе «Трудовые резервы» состоится лыжный марафон «Трезвение», присоединиться к которому смогут все желающие вне зависимости от возраста. Участникам мероприятия необходимо иметь при себе лыжи, а желающим получить инвентарь в прокате необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Спортивное мероприятие, направленное на популяризацию здорового образа жизни, организует Казанская епархия.

Начало соревнования запланировано на 14.00. По окончании марафона состоится награждение победителей и призеров, сообщает пресс-служба епархии.

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