В Казани пройдет Летняя программа Ассоциации национальных театров

В рамках VII международного театрально-образовательного фестиваля-форума «Науруз» пройдет летняя программа Ассоциации национальных театров. Планируется, что специалисты по постановочной части спектаклей Александринского театра поделятся своим опытом.

«Театр не стоит на месте, он постоянно меняется. Обновляется его язык, технология взаимодействия сцены и зрителя и прочее. Наш театр имеет богатый опыт использования современных технологий в постановках, и в рамках программы наши специалисты расскажут о своем опыте, представят его практическое использование», — пояснил режиссер Антон Оконешников.

Форум «Науруз» пройдет в Казани с 6 по 12 июня. Для участников фестиваля будут проведены мастер-классы по театральной педагогике, актерскому мастерству, искусству актера и режиссера театра кукол, лекции и семинары по менеджменту, PR-технологиям, сценографии, театральной критике, работе литературной части и художественно-постановочной части театра.

Педагогами фестиваля-форума станут ведущие специалисты театрального искусства и менеджмента со всей России.