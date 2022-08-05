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Здоровье
5 августа 2022  05:28

В Казани пройдет летняя донорская акция в Республиканском центре крови

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10 августа казанцы приглашаются на летнюю донорскую акцию в Республиканском центре крови. Участников ожидает праздничная атмосфера и подарки, сообщает организатор — АНО «Добрая Казань».

Сдать кровь может любой желающий старше 18 лет и весом не менее 55 килограммов, не имеющий противопоказаний. Также при желании участники смогут присоединиться к регистру доноров костного мозга.

Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация. Акция состоится с 8 утра до полудня.

#донорская акция #республиканский центр крови
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