news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Культура 16 мая 2026 17:03

В Казани пройдет лекция об образе Габдуллы Тукая в изобразительном искусстве

Читайте нас в
Телеграм

Команда лектория «Миллиард.Татар» приглашает жителей и гостей Казани на лекцию кандидата искусствоведения Дины Хисамовой, посвященную образу Габдуллы Тукая в изобразительном искусстве.

Участники узнают, как менялся образ поэта на картинах, как повлияли произведения Тукая на татарское изобразительное искусство и почему писатель стал художественным символом идентичности татарской нации.

Лекция пройдет 21 мая (четверг) в Национальной художественной галерее «Хазинэ» (территория Кремля, 12). Начало – в 18:00. Регистрация и условия участия – на сайте.

#лекция #Габдулла Тукай #галерея Хазине
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
В Татарстане годовой план по строительству жилья выполнен уже на 58%

В Татарстане годовой план по строительству жилья выполнен уже на 58%

16 мая 2026

Умерла татарская певица Резеда Кадырова

16 мая 2026
Новости партнеров