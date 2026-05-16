В Казани пройдет лекция об образе Габдуллы Тукая в изобразительном искусстве

Команда лектория «Миллиард.Татар» приглашает жителей и гостей Казани на лекцию кандидата искусствоведения Дины Хисамовой, посвященную образу Габдуллы Тукая в изобразительном искусстве.

Участники узнают, как менялся образ поэта на картинах, как повлияли произведения Тукая на татарское изобразительное искусство и почему писатель стал художественным символом идентичности татарской нации.

Лекция пройдет 21 мая (четверг) в Национальной художественной галерее «Хазинэ» (территория Кремля, 12). Начало – в 18:00. Регистрация и условия участия – на сайте.