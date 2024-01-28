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В Казани пройдет лекция о развитии христианства в Поволжье
Во вторник, 30 января, в Музее Казанской епархии состоится лекция «14 веков истории христианства в Среднем Поволжье». Об этом сообщает мэрия Казани.
Перед слушателями выступит доктор исторических наук, профессор кафедры философии и культурологии Ульяновского государственного педагогического университета Евгений Бурдин.
Участникам лекции расскажут о формировании и развитии православной культуры в Среднем Поволжье в период раннего Средневековья. Евгений Бурдин расскажет о значимых исторических событиях, связанных с распространением христианства в крае. После лекции участники встречи смогут задать спикеру интересующие вопросы.
Мероприятие начнется в 19.00, вход свободный.
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