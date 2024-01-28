В Казани пройдет лекция о развитии христианства в Поволжье

Во вторник, 30 января, в Музее Казанской епархии состоится лекция «14 веков истории христианства в Среднем Поволжье». Об этом сообщает мэрия Казани.

Фото: tatmitropolia.ru

Перед слушателями выступит доктор исторических наук, профессор кафедры философии и культурологии Ульяновского государственного педагогического университета Евгений Бурдин.

Участникам лекции расскажут о формировании и развитии православной культуры в Среднем Поволжье в период раннего Средневековья. Евгений Бурдин расскажет о значимых исторических событиях, связанных с распространением христианства в крае. После лекции участники встречи смогут задать спикеру интересующие вопросы.

Мероприятие начнется в 19.00, вход свободный.