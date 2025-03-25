В Казани пройдет лекция о противостоянии Волжской Булгарии и Монгольской империи

В Казани проведут лекцию о противостоянии Волжской Булгарии и Монгольской империи. Ее тема: «Военное дело Волжской Булгарии: с кем и чем воевали предки татар». Встреча пройдет в музее Амира Мазитова 27-го марта в 18:00, пишет «Миллиард татар».

Отмечается, что лекцию прочтет доктор исторических наук Искандер Измайлов. Он поведает о принципе организации булгарской армии, ее вооружении и тактике, раскроет интересные факты о войнах между Булгарским государством и Монгольской империей.

Лекция продлится около 50 минут. После теоретической части гости смогут задать лектору разные вопросы по теме выступления. Ориентировочно вторая часть мероприятия продлится 20 минут.

Билет на лекцию обойдется в 200 рублей. Для участия необходимо зарегистрироваться.