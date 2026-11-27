В Национальной библиотеке Республики Татарстан 27 ноября с 18:30 до 20:00 пройдёт лекция «Регион контрастов: политика, экономика и культура Латинской Америки». Её проведёт Елена Гуляева, кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права Дипломатической академии МГИМО МИД России.

На встрече обсудят, как в политической жизни стран региона сочетаются демократические институты и авторитарные тенденции, какие экономические модели используют эти страны и почему они меняются. Отдельный разговор посвятят тому, как история и культура формируют национальную идентичность и какой контекст помогает понять новости из Латинской Америки.

Лекция входит в цикл Global Talks – серию открытых встреч с экспертами по международным отношениям и глобальным вызовам. Проект проводит Академия молодёжной дипломатии при поддержке Министерства по делам молодёжи Республики Татарстан.