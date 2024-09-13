В Казани пройдет лекция о бунте Емельяна Пугачева

В новом музее Казанского Кремля - Спасской башне 19 сентября пройдет лекция под названием «Емельян Пугачев: как бунтарь XVIII века повлиял на будущее Казани и историю татар». Начало в 18:00, сообщает «Миллиард татар».

Прочтет лекцию доктор исторических наук Искандер Гилязов. Он расскажет, какую роль Казань сыграла в судьбе Пугачева; как татары отнеслись к пугачевским призывам; в чем особенности участия в восстании татарского населения Среднего Поволжья и Приуралья.

Попасть на лекцию может тот, у кого будет билет в музей Спасской башни. Напомним, что для взрослых он стоит 350 рублей, для студентов – 300, а для пенсионеров – 200 рублей.