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В Казани пройдет лекция о бунте Емельяна Пугачева
В новом музее Казанского Кремля - Спасской башне 19 сентября пройдет лекция под названием «Емельян Пугачев: как бунтарь XVIII века повлиял на будущее Казани и историю татар». Начало в 18:00, сообщает «Миллиард татар».
Прочтет лекцию доктор исторических наук Искандер Гилязов. Он расскажет, какую роль Казань сыграла в судьбе Пугачева; как татары отнеслись к пугачевским призывам; в чем особенности участия в восстании татарского населения Среднего Поволжья и Приуралья.
Попасть на лекцию может тот, у кого будет билет в музей Спасской башни. Напомним, что для взрослых он стоит 350 рублей, для студентов – 300, а для пенсионеров – 200 рублей.
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