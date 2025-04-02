В Казани пройдет ледовое шоу с симфоническим оркестром «Шурале на льду»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В столице Татарстана впервые поставят ледовое шоу с симфоническим оркестром по мотивам поэмы Габдуллы Тукая «Шурале». Подробнее о шоу, которое состоится 26 апреля, рассказали организаторы на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В основу положен сюжет балета "Шурале", так как 26 апреля – это день рождения татарского поэта Габдуллы Тукая. Использована музыка Фарида Яруллина, но вы услышите произведения и русских композиторов: Модеста Мусоргского, Петра Чайковского, Сергея Прокофьева», – рассказал художественный руководитель проекта «Москва-Татарстан» Тимур Гафитулин.

Тимур Гафитулин Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В шоу задействовано 130 исполнителей: 55 человек в ледовой и цирковой труппах, 75 человек в оркестре. Художественный руководитель шоу – хореограф-постановщик Татьяна Касаткина.

«У нас будет акробатика, у нас будет пиротехника, огонь, воздух, поэтому должно быть довольно масштабно. У нас также будет выезд на ходулях. Мы будем делать масштабные сцены с нечистью и свадьбой», – заметила она.

Татьяна Касаткина Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Организаторы ледового шоу также обратили внимание на отличительные особенности персонажей татарской сказки, в частности, охарактеризовав Шурале как человечного антагониста.

«Европейская культура отличается от российской кардинально. Если взять европейские сказки, например, Шарля Перро, они не по-детски страшные. Там действительно есть творения злой силы, чистое зло. Шурале это более человечный образ, он ближе к людям», – убежден Гафитулин.

Что касается Сююмбике, роль которой исполняет многократная чемпионка Сербии Елена Йованович, образ получился достаточно закрытым и скромным. При подготовке она прибегла к советам профессионала – заслуженной артистки Татарстана Александры Елагиной, исполнившей партию Сююмбике в балете «Шурале» на сцене Театра оперы и балета имени Мусы Джалиля.

Елена Йованович Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мне было интересно узнать у нее нюансы, чем отличается ваша сказка от любого другого произведения», –поделилась Елена.

Шоу пройдет в Казани однократно, однако организаторы не исключают возможность гастролей. Советник председателя ФСО «Динамо» РТ, член Общественной палаты России от Татарстана Ольга Павлова считает, что перед показом постановки в других городах необходимо получить оценку строгого зрителя Казани. Впрочем, она уверена, что зритель не разочаруется.

Ольга Павлова Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Наши новые регионы, подшефные и военные города, дружественные страны, арабские страны – почему бы нет? Но для этого нужно еще пройти казанского зрителя, который скажет, можно или нет», – заявила Павлова.

Представление состоится в ледовом дворце «Татнефть Арена». Благотворительный фонд «Терэк-Опора» обеспечит бесплатную раздачу около 30% билетов для участников специальной военной операции на Украине, их детей и семей, инвалидов и малоимущих семей. Двадцать шестого апреля «Шурале» покажут дважды: в 13.00 и в 18.00.