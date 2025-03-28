В Казани пройдет Кубок России по ВМХ и соревнования среди молодежи

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В столице Татарстана пройдет второй этап Кубка России по ВМХ «Парк фристайл». Информация об этом опубликована в материалах тендера на портале госзакупок.

Этап Кубка России в Казани продлится с 18 по 21 апреля. В эти же даты запланированы всероссийские соревнования среди юниоров и юниорок 17-18 лет, юношей и девушек 13-14 лет и 15-16 лет.

Заказчиком соревнований выступает Минспорта Татарстана. На организацию и проведение состязаний выделят более 3,2 млн рублей.

ВМХ «Парк фристайл» – это олимпийская дисциплина, активно развивающаяся в мире с 1980-х годов.