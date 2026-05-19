В Казани пройдет Кубок России по спортивному метанию ножа

В Казанском спортивном комплексе «Центр бокса и настольного тенниса» пройдет Кубок России по спортивному метанию ножа памяти Кавалера Ордена Мужества, священника Анатолия Григорьева. На турнир соберутся лучшие мастера ножа из 40 регионов Российской Федерации.

«Отец Анатолий был настоящим примером современного патриота. Священником, который первым отправился сопровождать и окормлять наших бойцов батальона «Алга» в зону СВО, а помимо этого и сам участвовал в боях. 9 сентября 2022 года Анатолий Анатольевич погиб в жесточайшем бою в зоне СВО. С тех пор турниры по спортивному метанию ножа памяти нашего боевого товарища проводятся в Татарстане ежегодно», – поделился с «Татар-информом» один из организаторов турнира, руководитель Исполкома Российского Союза боевых искусств по РТ Александр Даренков.

Также он отметил, что этим относительно новым видом спорта занимаются как представители молодого поколения, так и люди старшего и даже пенсионного возраста, а также ветераны боевых действий и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Организаторами турнира выступили Министерство спорта РФ, Федерация спортивного метания ножа России, Союз общественных деятелей РТ, Федерация спортивного метания ножа РТ и Филиал РСБИ по РТ.

Соревнования пройдут при поддержке Минспорта РТ, Татарстанского регионального отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое Братство», Содружества пограничников РТ, Татарстанского регионального отделения «Казачество России», Региональной общественной организации «Морпехи. Татарстан», Союза Десантников РТ и Совета по противодействию коррупции РТ.

По завершении церемонии открытия состоится мастер-класс для зрителей, где желающие смогут попробовать себя в метании ножа под руководством опытных судей. Мероприятие станет хорошей возможностью провести выходной день с интересом и пользой.

Церемония торжественного открытия турнира соревнований пройдет 13 июня в 14:00