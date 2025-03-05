В Казани пройдет крупнейшая в России выставка халяль-индустрии

С 14 по 16 мая в Международном выставочном центре «Казань Экспо» состоится Russia Halal Expo 2025 – крупнейшая в России международная выставка халяль-индустрии. Мероприятие пройдет в рамках XVI Международного экономического форума «Россия – исламский мир: KazanForum», что позволит участникам не только презентовать продукцию, но и наладить деловые связи с бизнесменами, инвесторами и представителями органов власти из разных стран, сообщили организаторы мероприятия.

«Сегодня халяль – это международный стандарт качества. Россия активно развивает экспорт халяль-продукции, и наша выставка дает предпринимателям мощный инструмент для выхода на новые рынки и поиска надежных партнеров. Участие более 80 стран делает это событие уникальным по своим возможностям», – подчеркнула глава АИР РТ, член федерального оргкомитета KazanForum Талия Минуллина.

В 2024 году в выставке приняло участие 324 компании, а экспозиция заняла 42 тысячи квадратных метров. Ожидается, что в 2025 году число участников Russia Halal Expo продолжит расти. Выставка охватит 8 ключевых направлений:

- инвестиционные и инфраструктурные проекты – возможность привлечь партнеров и финансирование;

- технологические альянсы – взаимовыгодные проекты в сфере исламской экономики;

- B2B-площадка – презентация продуктов крупного бизнеса и МСП;

- международные стенды – участие компаний из разных стран;

- регионы России – демонстрация потенциала региональных производителей;

- партнеры и спонсоры – ведущие игроки рынка халяль-индустрии;

- исламские финансы – инструменты финансирования бизнеса по принципам шариата;

- машиностроение – оборудование для производства халяль-продукции.

Напомним, что с 13 по 18 мая в Казани пройдет XVI Международный экономический форум «Россия – исламский мир: KazanForum», где будут обсуждаться ключевые вопросы развития исламской экономики и международного сотрудничества.

Регистрация для экспонентов открыта до 17 апреля 2025 года. Заявки можно направить на адрес: halalexpo@kazanforum.ru. Регистрация представителей СМИ по ссылке.