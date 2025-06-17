В Казани пройдет конно-спортивный праздник, посвященный Сабантую

На Казанском ипподроме 20 июня пройдет конно-спортивный праздник, посвященный Сабантую. Среди наездников разыграют 14 призов. Мероприятие входит в проект «Лето в Татарстане», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Будут разыграны призы «Сабантуй-2025», Федерации коневодства и конного спорта РТ, в честь сельских тружеников и хлеборобов республики. Гостей ждет насыщенная программа, в том числе выступления звезд татарской эстрады – Раяза Фасыйхова, Вадима Захарова, Зайнаб Фархетдиновой и Салавата Фатхетдинова, а также захватывающие скачки и бега», – говорится в сообщении.

Развлекательная программа подготовлена и для детей. Она включает тематические мастер-классы, катание на лошадях и пони, гонки на тракторах, скачки на понициклах и национальные конкурсы с призами. Будут работать интерактивные зоны «Город профессий», «Киберконница», «Пегас-экспресс», «Конек-горбунок», «Робоскачки» и фиджитал-зона с гоночным автомобилем.

Для взрослых посетителей проведут мастер-классы по казанскому шву, тамбурной вышивке и ткачеству на станках.

Кроме того, будут организованы ярмарка фермерской продукции, зона фудкорта, тематические фотозоны и интерактивная киберспортивная зона. А на фестивале самозанятых более 20 предпринимателей представят эксклюзивные украшения, декор для дома, изделия из кожи и дерева, оригинальные сувениры.

Сабантуй в Казани пройдет 21 июня на трех площадках: в березовых рощах поселков Мирный и Дербышки, а также в лесном массиве озера Лебяжье.