В Казани пройдет конкурс проекта «Лапа дружбы» с призовым фондом 2,3 млн рублей
В Казани состоится городской конкурс для муниципальных образовательных учреждений – участников проекта «Лапа дружбы». Его цель – поддержать добровольческие инициативы в формировании гуманного и ответственного отношения к бездомным животным. Общий объем поощрительных выплат составит 2,3 млн рублей, следует из постановления Исполкома города.
Конкурс пройдет по пяти номинациям:
- «Человек собаке друг»,
- «Айболит и другие»,
- «Зоотерапия в инклюзивном образовании»,
- «Зооволонтер» и
- «Дай лапу, друг!» (видеоролики и фотографии).
Заявки принимаются с 18 ноября по 4 декабря 2026 года на электронную почту gdebc-kzn@yandex.ru, рассмотрение и оценка заявок продлятся с 5 по 13 декабря. Церемония награждения победителей состоится во второй половине декабря.
Более подробно ознакомиться с правилами конкурса можно на официальном сайте мэрии Казани.