В Казани состоится городской конкурс для муниципальных образовательных учреждений – участников проекта «Лапа дружбы». Его цель – поддержать добровольческие инициативы в формировании гуманного и ответственного отношения к бездомным животным. Общий объем поощрительных выплат составит 2,3 млн рублей, следует из постановления Исполкома города.

Конкурс пройдет по пяти номинациям:

«Человек собаке друг»,

«Айболит и другие»,

«Зоотерапия в инклюзивном образовании»,

«Зооволонтер» и

«Дай лапу, друг!» (видеоролики и фотографии).

Заявки принимаются с 18 ноября по 4 декабря 2026 года на электронную почту gdebc-kzn@yandex.ru, рассмотрение и оценка заявок продлятся с 5 по 13 декабря. Церемония награждения победителей состоится во второй половине декабря.

Более подробно ознакомиться с правилами конкурса можно на официальном сайте мэрии Казани.