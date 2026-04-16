В Казани пройдет конкурс «Небо будущего — детям!» с участием депутата Госсовета РТ

В Казани 17 апреля в 8:30 в лицее №35 – образовательном центре «Галактика» (улица Гарифа Ахунова, 10А) состоится городской конкурс-фестиваль «Небо будущего — детям!», сообщает региональное отделение «Единой России».

С приветствием к участникам состязаний по моделированию беспилотных летательных аппаратов и дронов обратится заместитель председателя Комитета Государственного Совета РТ по законности и правопорядку, председатель Общественного совета партийного проекта «Единой России» «Безопасные дороги» в РТ Ринат Фазылов.

Депутат Госсовета ознакомится с работой инженерных классов, куда закупили новое оборудование по государственным программам поддержки, а также с обновленными лабораториями.

Народная программа «Единой России» включает следующие положения в направлении развития инженерных школ: переход на современную отраслевую модель подготовки рабочих кадров; обновление и модернизация инженерного образования в партнерстве с высокотехнологичными отечественными компаниями, включая запуск проекта поддержки передовых инженерных школ с акцентом на прорывные направления развития техники и технологий; увеличение количества и размера поддержки инициатив молодых исследователей; расширение системы грантов для молодых ученых и аспирантов; реализация программы целевой подготовки в аспирантуре для возрождения научных школ в регионах.

Согласно сообщению, партия добилась включения финансирования этих положений в федеральный бюджет. «Единая Россия» продвигает проект «Профессионалитет» – создано 500 образовательных кластеров. При поддержке партии появились 50 передовых инженерных школ, открыто более 450 кванториумов и свыше 300 IT-кубов, работают около 20 тысяч центров «Точка роста».

По поручению президента РФ и народной программе «Единой России» до 2030 года создадут еще 50 передовых инженерных школ – их общее число достигнет 100. Партия обеспечила открытие более 5,6 тысячи инженерных классов в школах, где обучаются 111 тысяч детей. По народной программе до 2030 года построят 1000 молодежных лабораторий.

«Единая Россия» формирует новую образовательную среду, в том числе для достижения технологического суверенитета страны. На форумах «Есть результат!» предлагается включить в народную программу раннюю профориентацию, развитие системы наставничества и увеличение количества инженерных школ.