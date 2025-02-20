В Казани пройдет конкурс «Юные потомки Сююмбике»

В казанской мечети «Гаиля» 5 апреля пройдет XXIV Всероссийский религиозно-национальный конкурс «Сөембикә энеләре һәм сеңелләре» — «Юные потомки Сююмбике».

Конкурс проводится в целях духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, повышения знаний основ ислама, приглашения к изучению национальной истории.

«Сегодня проводится множество конкурсов, ориентированных сугубо на Коран. Важность нашего конкурса в том, что он ориентирован не только на Коран и религию, а на национальную идентичность, историю, богослужение, чтобы ребенок был полноценно развит и ни в коем случае не попал под влияние различных сект», — рассказал «Татар-информу» имам-хатыб мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин.

Вопросы конкурса публикуются в татарстанских СМИ и социальных сетях мечети «Гаиля» и направляются в мечети и приходы. Они будут разделены на 3 темы: религиозные, национальные и вопросы по Корану.

По вопросам Корана участникам необходимо знать основу — «Хафтияк Шариф», седьмая часть Корана, сборник наиболее известных сур и аятов. По теме религии вопросы будут готовится по учебнику «Гыйбадәте исламия».

Всего организаторы подготовили 264 вопроса – в каждом билете по три. Участников разделят на четыре возрастные категории: 3-6 лет, 7-10 лет, 11-14 лет и 15-18 лет.

Помимо традиционных первого, второго и третьего мест, также выберут победителей в почти 50 «именных» номинациях, в том числе посвященным: Шигабудтину Марджани, Каюму Насыри, Ризе Фахретдину и другим.

Помимо диплома победители получат и ценные призы. Остальным участникам вручат сертификаты и памятные подарки.

В мечети «Гаиля» конкурс проходит последние 7 лет, но в целом же проводится он с 1997 года. Автором этого конкурса является общественный деятель Альмира Адиятуллина. Сегодня это дело продолжает ее сподвижница Сирина Шагимарданова. За все время конкурс проводился в разных местах: мечетях «Ярдэм», «Марджани» и других.

Конкурс проводится при поддержке Духовного управления мусульман РТ, Всемирного конгресса татар, Ассоциации предпринимателей-мусульман России, Центра подготовки хафизов Корана при Казанском исламском университете и мусульманской общины России и Татарстана.