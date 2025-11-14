В Казани пройдет конференция, посвященная активности молодежи на выборах

Фото: архив ЦИК РТ

17 ноября в Торгово-промышленной палате республики состоится ежегодная студенческая конференция «Реализация проектов по повышению электоральной активности молодежи», на которой по итогам голосования впервые будут определены самые эффективные молодежные проекты избирательной системы РТ.

В работе форума примут участие министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров, депутаты Госсовета Татарстана Марат Бариев и Евгений Султанов, известные ученые, общественные деятели и другие.

На конференции участники смогут узнать, как были реализованы предыдущие молодежные проекты Центрального избирательного комитета Татарстана. Кроме того, между ЦИК РТ и республиканским Министерством по делам молодежи, а также Молодежным советом при ЦИК РТ и Лигой студентов Татарстана состоится подписание договоров о совместной работе.

«Студенческая конференция – это реальная возможность показать себя, свой проект, презентовать свою идею и принести пользу системе избирательных комиссий. Инициативы прошлых лет – по проведению Года молодого избирателя, по созданию Молодежного совета при ЦИК Татарстана – уже реализованы. Уверен, лучшие проекты, направленные на повышение электоральной активности молодых избирателей, также претворим в жизнь. Мы окажем этому процессу всестороннюю поддержку!» – отметил Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.