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В Казани пройдет конференция по компьютерной обработке тюркских языков
С 7 по 10 ноября в Казани пройдет ХII Международная конференция по компьютерной обработке тюркских языков TurkLang-2024. В Казани данная конференция проходит в третий раз.
«Все трендовые технологии — западные. Для того чтобы разработать продукт, например машинный переводчик, нужен определенный набор данных. Причем большой набор данных. Технологии активно создаются для английского языка, где с этим проблем нет. Для татарского языка и других тюркских языков такая проблема существует. Мы должны уметь адаптировать существующие технологии и собрать минимальный датасет для создания качественных продуктов», — рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» директор Института прикладной семиотики АН РТ Ринат Гильмуллин.
Согласно предварительной программе конференции, 7 ноября состоится круглый стол «Искусственный интеллект: состояние и перспективы», до 9 ноября пройдут 10 тематических секций, представят 76 докладов. На 10 ноября планируется экскурсия в Великий Болгар для участников международной встречи.
Ожидаются выступления заместителя Председателя Госсовета РТ Марата Ахметова, президента Академии наук РТ Рифката Минниханова, заместителя Премьер-министра РТ Лейлы Фазлеевой, министра образования РТ Ильсура Хадиуллина и других.
«Фактически конференция является основным способом научного маркетинга, когда ученые находят друг друга и совместные тематики, устанавливают новые партнерства и могут очно обсудить свои исследования», — отметил вице-президент АН РТ Айрат Хасьянов.
Организаторами международной конференции являются Институт прикладной семиотики АН РТ, Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева (Астана, Казахстан) и Стамбульский технический университет (Турция).
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