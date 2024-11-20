В Казани пройдет концерт в честь юбилея музыкального колледжа им. И. В. Аухадеева

В столице Татарстана пройдет концерт в честь 120-летия Казанского музколледжа им. И. В. Аухадеева. Мероприятие организуют 2 декабря в Государственном большом концертном зале им. С. Сайдашева. Начало – в 18:30.

Согласно афише, опубликованной в соцсетях образовательного учреждения, перед гостями выступит молодежный симфонический оркестр «Новая музыка» казанского музыкального колледжа им. Аухадеева, дирижёром которого станет Анна Гулишамбарова, а также сводный хор колледжа.

Казанский музыкальный колледж имени И. В. Аухадеева (ранее Казанское музыкальное училище) – одно из старейших учебных заведений России. Оно было создано при Казанском отделении Русского музыкального общества в 1904 году на базе частной музшколы, принадлежавшей Р. Гуммерту, - известному музыкальному деятелю России, дирижеру, пианисту.

Отметим, что училище сразу же приобрело значение центра музыкального образования и просветительства в Поволжье. Высоко оценили деятельность училища в 1912 году на съезде директоров музыкальных учебных заведений РМО, где его назвали среди лучших четырех училищ России. Специально для учащихся этого учебного заведения дал в свое время концерт С. Танеев, играли С.Рахманинов, Л. Ауэр.

В училище преподавали известные музыкальные деятели, большей частью, выпускники столичных консерваторий России и зарубежных стран - М. Пятницкая, О. Родзевич, К. Корбут, К. Русс, О. Ильина, А. Амиго, М. Букиник.

фото: группа «Вконтакте» Казанского музколледжа им. И. В. Аухадеева