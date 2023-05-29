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Новости Татарстана и Казани
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В Казани пройдет концерт, посвященный творчеству Салиха Сайдашева
Завтра на площади у памятника композитору Салиху Сайдашеву в Казани пройдет IX ежегодный праздник музыкального искусства «Халык мәхәббәте лауреаты» — «Лауреат народной любви», посвященный личности и творчеству выдающегося татарского композитора.
Для гостей праздника выступят разные музыкальные коллективы и исполнители столицы РТ. Среди них — оркестр и артисты Камаловского театра, оркестр «Казан нуры» и солисты Казанской городской филармонии, а также Казанский городской женский джазовый оркестр «Фантазия» и исполнители от КЦ «Сайдаш».
Автором и режиссером проекта является народная артистка России, заслуженный деятель искусств РТ, профессор Лима Кустабаева.
Концерт начнется в 5 часов дня.
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