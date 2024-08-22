В Казани пройдет концерт, посвященный подвигу Мусы Джалиля и его соратников

В Казани 25 августа проведут серию мероприятий в честь 80-летия со дня казни Мусы Джалиля и его соратников. Все события пройдут Нацмузее РТ.

«Этот день памятный не только в Республике Татарстан. В Германии, в Москве, в Оренбургской области проходят церемонии возложения цветов. Это дань памяти героям, которые в августе 1943 года были арестованы за подпольную деятельность в легионе «Идель-Урал». 80 лет тому назад, 25 августа, начиная с 12 часов 06 минут с интервалом в три минуты по приговору II Имперского суда Третьего Рейха, состоявшегося в феврале 1944 года, в тюрьме Плетцензее на гильотине была казнена группа из 11 татар, обвиненных в анти-фашистской пропаганде и подрыве военной мощи Германии. Их имена: Гайнан Курмаш, Фуат Сайфульмулюков, Абдулла Алиш, Фуат Булатов, Муса Джалиль, Гариф Шабаев, Ахмет Симаев, Абдулла Батталов, Зиннат Хасанов, Ахат Аднашев, Салим Бухаров», — сообщила пресс-служба музея.

Программа мероприятий следующая:

В 10:00 в музее-квартире Мусы Джалиля начнется день памяти «Кайтты илгә изге антыбыз...» («На Родину вернулась святая наша клятва...»). Жителям Казани покажут отрывки из писем поэта и его соратников, которые те написали близким на поле боя и в немецких застенках. На встрече также прозвучат стихи. Вход свободный.

В дне памяти поучаствуют потомки поэта – дочь Чулпан Залилова, внучка Татьяна и правнучка Елизавета Малышевы, родственники Абдуллы Баттала, доктор исторических наук, ученый Искандер Гилязов, представители Союза писателей РТ и другие.

В 12:00 на площади Первого Мая около памятника Джалилю торжественно возложат цветы в память о поэте.

В 17:00 в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева можно будет посмотреть концерт победителей III Международного музыкально-поэтического фестиваля «Поэт и музыка» имени Мусы Джалиля.