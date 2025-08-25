В Казани пройдет концерт лауреатов фестиваля «Поэт и музыка» им. Мусы Джалиля

26 августа в 18:30 в Большом зале Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая состоится концерт лауреатов I-IV Международного музыкально-поэтического фестиваля «Поэт и музыка» им. Мусы Джалиля.

Муса Джалиль – выдающийся татарский поэт, Герой Советского Союза и лауреат Ленинской премии СССР. Его произведения переведены на десятки языков и посвящены любви к Родине, свободе и человеческому достоинству.

Вечером прозвучат стихи Мусы Джалиля в сопровождении классической музыки, исполненной лауреатами прошлых лет. В концерте примут участие юные музыканты и чтецы из Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Москвы и других городов России. Они представят свои лучшие номера с фестивальных концертов прошлых лет.

Программа включает стихи Мусы Джалиля на русском и татарском языках, а также произведения С. Рахманинова, Д. Шостаковича, П. Чайковского, Ф. Мендельсона и других русских, татарских и зарубежных композиторов.

Среди гостей мероприятия – композитор, член Союза композиторов России Миляуша Хайруллина и Заслуженная артистка Республики Татарстан Илюса Хузина.

Концерт станет преддверием юбилейного, V фестиваля «Поэт и музыка» им. Мусы Джалиля, который пройдет в 2025-2026 годах и будет посвящен 120-летию со дня рождения поэта.

Адрес: г. Казань, ул. Павлюхина, д. 73. Вход – по бесплатным пригласительным билетам, которые можно получить в кассе филармонии.