news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 3 декабря 2025 17:26

В Казани пройдет командный Кубок России по корэш

Читайте нас в
Телеграм
В Казани пройдет командный Кубок России по корэш
Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В столице Татарстана пройдет завершающий всероссийский турнир года по корэш - личный Кубок России-2025. Данное событие соберет лучших представителей традиционного вида борьбы.

В Казань на соревнования приедут 200 спортсменов из более чем 50 регионов России. В рамках турнира пройдут состязания в 10 весовых категориях — от 60 кг до абсолютной категории (свыше 130 кг).

Церемония открытия и финальные поединки пройдут во дворце единоборств Ак Барс 6 декабря в 18:00.

Вести ее будет российский тележурналист, автор и режиссёр документальных фильмов о боевых искусства Николай Коровин. Он является обладателем звания «Мастер боевых искусств России» и кубка Японии по каратэ.

Кубок России по корэш пройдет в Казани с 5 по 7 декабря.

#корэш #борьба на поясах #кубок России
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Главе КАМАЗа Сергею Когогину присвоено звание Героя Труда РФ

Главе КАМАЗа Сергею Когогину присвоено звание Героя Труда РФ

2 декабря 2025
Минниханов поздравил татарстанцев с 125-летием Салиха Сайдашева

Минниханов поздравил татарстанцев с 125-летием Салиха Сайдашева

3 декабря 2025