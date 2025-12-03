В Казани пройдет командный Кубок России по корэш

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В столице Татарстана пройдет завершающий всероссийский турнир года по корэш - личный Кубок России-2025. Данное событие соберет лучших представителей традиционного вида борьбы.

В Казань на соревнования приедут 200 спортсменов из более чем 50 регионов России. В рамках турнира пройдут состязания в 10 весовых категориях — от 60 кг до абсолютной категории (свыше 130 кг).

Церемония открытия и финальные поединки пройдут во дворце единоборств Ак Барс 6 декабря в 18:00.

Вести ее будет российский тележурналист, автор и режиссёр документальных фильмов о боевых искусства Николай Коровин. Он является обладателем звания «Мастер боевых искусств России» и кубка Японии по каратэ.

Кубок России по корэш пройдет в Казани с 5 по 7 декабря.