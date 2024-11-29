В Казани пройдет книжный фестиваль «Смены» с детской подпрограммой «Новая смена»

В Национальной библиотеке РТ, в Центре современной культуры «Смена» и в Присутственных местах Казанского Кремля 7 и 8 декабря будет проходить Зимний книжный фестиваль. Он приурочен ко дню создания инициатора и организатора мероприятия – Центра современный культуры «Смена»: датой появления этой культурной институции считается 8 декабря.

Центральным действом по традиции станет книжная ярмарка. Как уверяют организаторы, здесь можно будет приобрести литературу различных издательств без наценок, а главное – стать обладателем редких книг, которые есть в продаже не во всех книжных магазинах.

Отдельная подпрограмма предусмотрена для детского фестиваля «Новая смена». В этой части мероприятий будет презентована серия детских фотоиллюстрированных книг лаборатории «Бюро находок», первый музыкальный релиз радиопостановки проекта и концерт. Кроме того для детей и подростков от проекта «Смена Дети» будет организована серия занятий по созданию предметов искусства и изучению художественных техник – желающие смогут попробовать себя в роли художника или архитектора.

«Основной площадкой фестиваля “Новая Смена“, как и всего Зимнего книжного фестиваля, станет Национальная библиотека Татарстана. Здесь пройдут почти все события. Спектакль будет показан на театральной площадке MON, а концерт пройдет в выставочном зале библиотеки. Во дворе Присутственных мест Казанского Кремля откроется выставка “Вне времени“, созданная подростками», - рассказала «Татар-информу» PR-менеджер Центра современной культуры «Смена» Анна Ставниченко.

Все мероприятия Зимнего книжного фестиваля, напомнила собеседница агентства, бесплатны. Но на некоторые необходима будет предварительная регистрация, за открытием которой организаторы рекомендуют следить в соцсетях фестиваля.

Запланированы беседы об экспериментальной литературе 1920-х годов, а также презентации новых книг их авторами, переводчиками, критиками и издателями. Одну из них «Ханское правосудие, Очерки истории суда и процесса в тюрко-монгольских государствах: от Чингисхана до начала XX века» представит кандидат юридических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и истории права и государства НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Роман Почекаев.

Во второй раз на Зимнем книжном фестивале «Смены» пройдет ярмарка современного искусства волжских городов «Размером с книгу». Ее участниками, сообщила Ставниченко, станут около 30 художников из Казани, Самары, Нижнего Новгорода и Волгограда.

«Эта ярмарка также пройдет в Национальной библиотеке. Здесь будут представлены работы в разных художественных медиумах — живопись, вышивка, скульптура и т. д. Единственное ограничение — предметы должны быть размером с книгу. От Казани свои работы на этой ярмарке покажут Таня Бронникова, Артур Голяков, Нурия Нургалиева, Надежда Ригова, Зухра Салахова, Саша Шардак», - пояснила Анна Ставниченко.