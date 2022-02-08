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Ру Тат
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Спорт
8 февраля 2022  16:21
Арсений Каримов

В Казани пройдет киберспортивный турнир для молодежи стран ОИС

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В Казани одним из мероприятий, приуроченных к получению городом статуса молодежной столицы исламского мира на 2022 год, станет киберспортивный турнир. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Одним из спортивных мероприятий по линии ОИС в Казани в этом году станет международный молодежный чемпионат по киберспорту», — пояснил министр.

Среди других спортивных событий 2022 года в Казани, связанных с Организацией исламского сотрудничества, Сулейманов отметил международные скачки ОИС на Кубок Президента Татарстана, которые состоятся 30 августа.

#киберспорт #сулейманов тимур #страны оис
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