В Казани пройдет киберспортивный турнир для молодежи стран ОИС

В Казани одним из мероприятий, приуроченных к получению городом статуса молодежной столицы исламского мира на 2022 год, станет киберспортивный турнир. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Одним из спортивных мероприятий по линии ОИС в Казани в этом году станет международный молодежный чемпионат по киберспорту», — пояснил министр.

Среди других спортивных событий 2022 года в Казани, связанных с Организацией исламского сотрудничества, Сулейманов отметил международные скачки ОИС на Кубок Президента Татарстана, которые состоятся 30 августа.