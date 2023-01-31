В Казани пройдет кастинг к фильму «В мае сорок четвертого» по повести Нурихана Фаттаха

Режиссер Александр Далматов в конце февраля в Арском районе Татарстане начнет съемки полнометражного кино «Кырык дүртнең май аенда» (пер. с татарского «В мае сорок четвертого») по одноименной повести народного писателя РТ Нурихана Фаттаха. В ближайшие дни в Казани пройдет кастинг главных актеров на роли в фильме.

«Нам нужны актеры на роли главных персонажей повести. Выбирать будем из профессиональных актеров театров Республики Татарстан, дата и площадка еще не определены, но кастинг планируем провести в начале февраля. Нам нужны главная героиня – молодая женщина лет 25, ее мать, парень – первая любовь главной героини, а также, например, мальчик лет 12-13. Талантливого школьника будем искать в училищах, школах республики, это уже, конечно, будет не профессиональный актер», – рассказал «Татар-информу» Александр Далматов.

В выборе актеров на роли примет участие вдова писателя Руфина Фаттахова. Фильм будет снят на татарском языке, смонтирован с подстрочным русским переводом, поэтому обязательное требование к актерам – знание татарского языка, отметил режиссер.

Кино расскажет о трудной судьбе женщин-тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. Фильм будет приурочен к 95-летию со дня рождения Нурихана Фаттаха и к 79-летию Великой Победы, премьера планируется в марте 2024 года.

Финансировать фильм «Кырык дүртнең май аенда» будет Министерство культуры РТ под руководством Арского землячества. Продюсирует картину директор Тинчуринского театра, руководитель Арского землячества, заслуженный работник культуры Татарстана Фанис Мусагитов. Сценарий написали совместно известный драматург Шамиль Фархутдинов и режиссер Александр Далматов, получив одобрение сюжета от вдовы автора повести Руфины Фаттаховой. Директор картины – актер театра Тинчурина, заслуженный артист Татарстана Ирек Хафизов.