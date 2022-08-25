В Казани пройдет IX Форум национальных и региональных СМИ

В Казани с 28 по 30 августа пройдет форум национальных и региональных средств массовой информации. Участники обсудят современное состояние и перспективы развития региональных и национальных СМИ, а также смогут обменяться опытом. Программа девятого по счету форума включает семинары по журналистскому мастерству, экскурсии для гостей, участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Республики Татарстан и многое другое.

Ключевым мероприятием станет пленарное заседание, которое пройдет 29 августа в 10.00 в Иннополисе с участием руководителей крупных региональных, областных, районных и специализированных СМИ из более чем 30 российских субъектов РФ. Кроме того, в нем примут участие представители Госдумы, межрегиональной общественной организации «Гильдия межэтнической журналистики», Общественной палаты РФ и других объединений. Ожидается участие более 300 делегатов.

Организатором форума выступает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».