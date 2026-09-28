Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

С 29 сентября по 8 октября в Казани пройдет IV Международный фестиваль современной музыки Synesthesia Lab. Проект объединит 22 мировые премьеры, старинные барочные инструменты с live-электроникой, мультимедийные перформансы и артхаусное кино.

О деталях предстоящего музыкального марафона на пресс-конференции «Татар-информа» рассказали организаторы, кураторы и приглашенные участники фестиваля.

За четыре года проект Synesthesia Lab прошел путь от небольшого композиторского семинара до крупного международного фестиваля. Как отметил художественный руководитель фестиваля, композитор и дирижер Роман Пархоменко, исходная идея заключалась в двухэтапной работе с авторами.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«В 2023 году предполагалось, что это будет небольшой воркшоп, где композиторы напишут сочинения, Московский ансамбль современной музыки прокомментирует их и разберет технические трудности, а осенью мы сыграем все в концертном варианте. На тот момент мы получили 100 заявок из 30 стран. Увидев такой масштабный интерес, мы приняли решение превратить проект в ежегодный фестиваль. Сейчас мы стабильно получаем около 300 заявок из 30 стран мира, а Synesthesia Lab становится действительно известным брендом среди европейских коллег», – заметил руководитель.

В 2026 году, в преддверии пятилетнего юбилея проекта и 95-летия со дня рождения Софии Губайдулиной, организаторы решили взглянуть на истоки академического авангарда и сопоставить традиции с актуальными технологиями.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Директор Центра современной музыки имени С. Губайдулиной Ляйля Гарифуллина подчеркнула, что 25-летие самого центра стало символическим рубежом поиска новых форм звучания.

«Четверть века мы проходили в поисках, создавая пространство лаборатории и приглашая молодых композиторов, исполнителей и художников. Сегодня современная академическая музыка – это не только партитура и оркестр, это еще и электроника, мультимедиа, свет, видео, театр и современный танец. Мы доказали, что академическое искусство может успешно выходить на самые нестандартные площадки вплоть до ночных клубов, где наш оркестр выступал вместе с электронными музыкантами, а молодежь восторженно принимала этот синтез», – рассказала она.

Представитель Управления культуры г. Казани Алина Улюкаева отметила, что проект гармонично вписывается в общегородскую концепцию развития современной культурной среды:

«Казань сегодня – это динамично развивающийся центр академической музыки. Академическое искусство приобретает новые формы и выходит за рамки классических концертных залов, оно звучит в парках и на улицах. Оркестр Центра современной музыки Софии Губайдулиной традиционно собирает аншлаги на городском проекте «Культурная среда». Наша совместная задача – показать, что академическое направление абсолютно доступно для каждого жителя и увлекательно для молодежи».

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Фестивальная карта этого года охватывает ключевые культурные и образовательные пространства города: Большой концертный зал им. С. Сайдашева, Казанскую государственную консерваторию им. Н.Г. Жиганова, Восточный зал Театра им. Г. Камала, Казанское художественное училище им. Н.И. Фешина, театральную площадку Moñ и Казанскую Ратушу.

Откроет фестивальную программу 29 сентября в БКЗ им. С. Сайдашева концерт под управлением Любови Носовой – дирижера московского театра «Новая Опера» им. Е.В. Колобова, Нижегородского оперного театра и ассистента знаменитого французского коллектива Ensemble Intercontemporain. В программе прозвучат сочинения Баха (в транскрипции Веберна), Губайдулиной, Лигети и Пархоменко.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Говоря о концепции фестивальных программ, Любовь Носова подчеркнула связь времен.

«Любая современная музыка когда-то станет старинной. Важнейшая задача подобных лабораторий – дать возможность музыкантам и слушателям осознать новые смыслы. В произведениях Софии Губайдулиной, например в сочинении «Фахверк», мы видим четкую духовную и архитектурную конструкцию, проживаем целую жизнь. Наша цель как исполнителей – донести это внутреннее послание до аудитории», – уточнила Носова.

Закрытие фестиваля состоится 8 октября в Казанской Ратуше. В исполнении Оркестра ЦСМ С. Губайдулиной прозвучит «Лира Орфея» Софии Губайдулиной и мировая премьера симфонической пьесы Даниэля Сатановского.