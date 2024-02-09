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В Казани пройдет IV этнокультурный студенческий фестиваль в Поволжском университете
С 12 по 15 февраля в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма состоятся конкурсные дни IV Регионального этнокультурного студенческого фестиваля «Творчество мира и согласия – Иҗат аша тынычлык һәм бердәмлеккә».
«В этом году этнокультурный фестиваль приурочен к проведению Международного фестиваля молодежи-2024. Гала-концерт включен в региональную программу Республики Татарстан на 14 марта 2024 года. С каждым годом популярность фестиваля возрастает, качество номеров становится профессиональнее, а главное, молодежь погружается в атмосферу творчества и самобытности народного творчества и культуры», – поделилась с журналистом «Татар-информа» проректор по административной работе, социальному развитию и молодёжной политики Наталья Гречанникова.
На сегодняшний день на участие в фестивале подано уже более 150 заявок от представителей вузов республики. Студенты будут состязаться в разных жанрах – вокал, хореография, инструментальная музыка и художественное слово. Победители получат денежные сертификаты на развитие своего творчества.
Фестиваль проводится Поволжским государственным университетом физической культуры, спорта и туризма при поддержке Комиссии при Раисе Республики Татарстан по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в РТ.
Заявки на участие в фестивале принимаются до 12 февраля. Гала-концерт состоится в марте.
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