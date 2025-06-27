В Казани пройдет интерактивное уличное шоу «Замочи мошенника»

В Казани 29 июня на Фестивальном бульваре состоится необычное уличное шоу — «Замочи мошенника».

Мероприятие направлено на профилактику телефонного и интернет-мошенничества и будет проходить в формате интерактивного и увлекательного шоу.

Гостей ждут юмористические стендапы о популярных мошеннических схемах, интерактивная зона «Замочи мошенника», мастер-классы, силомер «Бей по мошенничеству», фотозоны, тату-принтер и раздача ярких значков и брошюр.

Уличное шоу пройдет 29 июня в 15.00 на Фестивальном бульваре рядом со зданием «Татмедиа» на улице Декабристов, 2, около площадки проведения VK Fest .

Организаторы обещают масштабное и запоминающееся шоу, которое поможет казанцам лучше понять, как распознать и противостоять современным видам мошенничества.