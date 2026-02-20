В Казани пройдет интерактивная программа «Май чабу» – «Масленица у кряшен»

Сегодня в Казани, в Культурном центре имени Якова Емельянова, будет представлена интерактивная театрализованная программа «Май чабу» – «Масленица у кряшен». Мероприятие организуют в рамках Года единства народов России, сообщает пресс-служба центра.

Это ежегодное «долгожданное, вкусное и солнечное» празднование ухода зимы и встречи весны. Запланированы народные песни и пляски, наигрыши и хороводы, энергичные игры, состязания и веселые забавы. Событие будет выдержано в традиционном кряшенском духе.

В театрализованном прологе и концертной программе примут участие артисты Государственного фольклорного ансамбля кряшен «Бермянчек», кряшенский фольклорный ансамбль «Казансу», фолк-группа Zakaria из Казани и певица, лауреат вокальных конкурсов Алина Ахметшина.

Кульминацией мероприятия станет трогательное прощание с чучелом Масленицы, символизирующее уход зимы, а также угощение ароматным чаем из самовара и горячими блинами, символизирующими солнце и приближение весны. В течение всего мероприятия будет работать яркая фотозона.

Мероприятие начнется в 13 часов по адресу: Казань, ул. Михаила Худякова, д. 11.