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Новости Татарстана и Казани
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В Казани пройдет интенсив в рамках программы создания школьных театров
В октябре в столице Татарстана будет организован интенсив в рамках программы создания школьных театров. Обучение проведет представитель Вахтанговской школы, выдающийся московский педагог Олег Хрычев.
Значимость этого проекта прокомментировал директор республиканского центра по поддержке творчески одаренных детей и молодежи «Созвездие-Йолдызлык», лауреат премии Правительства РФ в области культуры, заслуженный деятель искусств Татарстана и Крыма Дмитрий Туманов.
«Порой театральными кружками заведуют люди без специального образования. Непрофессиональный подход может навредить творческому становлению ребенка. Наша задача — за курс обучить педагогов основам актерского мастерства, режиссуры и сценических практик. Именно поэтому к работе был приглашен Олег Хрычев как выдающийся представитель Вахтанговской школы», — пояснил он.
По окончании экспресс-курса руководителям театральных кружков будут выданы сертификаты о повышении квалификации федерального образца.
Эта федеральная программа реализуется в Татарстане при поддержке Министерства образования и науки РТ, Министерства по делам молодежи РТ, Казанского государственного института культуры, Республиканского центра по поддержке творчески одаренных детей и молодежи «Созвездие-Йолдызлык» и Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык».
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