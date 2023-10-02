В Казани пройдет интенсив в рамках программы создания школьных театров

Фото: пресс-служба фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»

В октябре в столице Татарстана будет организован интенсив в рамках программы создания школьных театров. Обучение проведет представитель Вахтанговской школы, выдающийся московский педагог Олег Хрычев.

Значимость этого проекта прокомментировал директор республиканского центра по поддержке творчески одаренных детей и молодежи «Созвездие-Йолдызлык», лауреат премии Правительства РФ в области культуры, заслуженный деятель искусств Татарстана и Крыма Дмитрий Туманов.

«Порой театральными кружками заведуют люди без специального образования. Непрофессиональный подход может навредить творческому становлению ребенка. Наша задача — за курс обучить педагогов основам актерского мастерства, режиссуры и сценических практик. Именно поэтому к работе был приглашен Олег Хрычев как выдающийся представитель Вахтанговской школы», — пояснил он.

По окончании экспресс-курса руководителям театральных кружков будут выданы сертификаты о повышении квалификации федерального образца.

Эта федеральная программа реализуется в Татарстане при поддержке Министерства образования и науки РТ, Министерства по делам молодежи РТ, Казанского государственного института культуры, Республиканского центра по поддержке творчески одаренных детей и молодежи «Созвездие-Йолдызлык» и Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык».