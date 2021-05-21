В Казани пройдет III Всероссийский конкурс исполнителей и хореографов современного танца

В культурном центре «Сайдаш» 22 мая пройдет III Всероссийский конкурс исполнителей и хореографов современного танца. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила директор камерного балета «Пантера» Елена Беляева.

«В нашем регионе подобных конкурсов по современному танцу нет. Он дает возможность увидеть общее положение дел и уровень развития современного танца. Здесь открываются новые имена хореографов и танцовщиков, работающих в этом направлении. Для участников проект дает шанс получить квалифицированный анализ своей работы от мастеров, которые занимаются современной хореографией всю свою жизнь», - считает Беляева.

В этом году в работе жюри конкурса примут участие руководитель компании из Берлина Тула Лимнайос и руководитель компании Propos из Франции Дени Плассар. Также в состав жюри вошли российские хореографы: Ольга Пона (Театр современного танца), Наталья Каспарова (Дом танца «Каннон Дэнс») и Наиль Ибрагимов (камерный балет «Пантера»).

Мероприятие проводится по двум номинациям: конкурс хореографов и конкурс исполнителей (соло и дуэты). Обладатели Гран-при получат премии в размере 15 тыс. рублей и пяти тыс. рублей соответственно. Каждая из номинаций разделена на три возрастные группы: от 12 до 15 лет, от 16 до 21 года и от 21 года.

Также конкурсом предусмотрены спецпризы от членов жюри: недельные стажировки в танцевальной компании Ольги Пона, в Доме танца «Каннон Данс» и камерном балете «Пантера».

Проект проводится в рамках XXII фестиваля танцевального перфоманса «Теловидение».