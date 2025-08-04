В Казани пройдет II Всероссийский молодежный форум «Молодежь и городская среда»

В Казани с 19 по 21 августа пройдет II Всероссийский молодежный форум «Молодежь и городская среда». Мероприятие организуют в рамках Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений».

Молодежный форум направлен на создание условий для творчества и профессиональной самореализации молодых людей, вовлечение молодых специалистов в работу по преображению российских городов, популяризация профессий, связанных с формированием комфортной городской среды.

Как сообщила пресс-служба Минстроя РФ, мероприятие проводится второй год и уже зарекомендовало себя как уникальная площадка для выработки передовых идей и практических решений. В этом году ожидается участие более 400 молодых урбанистов, дизайнеров, архитекторов из 89 регионов России.

Участники форума обсудят реальные кейсы из практики российских городов под руководством топ-экспертов. Презентация собственных проектов благоустройства является дополнительным шансом для попадания во Всероссийское онлайн-голосование и возможностью реализовать свой проект, получить предложение о работе или стажировке, стать частью сообщества единомышленников, меняющих облик наших городов.

В насыщенной трёхдневной программе – более 30 мероприятий: воркшопы, мастер-классы, проектные сессии, нетворкинг и встречи с ведущими экспертами отрасли.

Программа форума разделена на четыре тематические трека. В рамках интенсива «Энергия города» молодые урбанисты и архитекторы смогут предложить решения для развития конкретных территорий. Здесь идеи становятся проектами, а проекты – частью Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства. Лаборатория «Городские медиа» посвящена созданию контента о том, как меняются города и о людях – активистах, энтузиастах, которые реализуют эти изменения. Мастерская «Фиджитал-урбанистика» представляет собой интерактивный образовательный модуль по внедрению цифровых технологий в проектирование и преобразование городской среды. Четвертый ключевой трек форума – программа «Профессиональная траектория». Это площадка для диалога, обмена идеями, нетворкинга, встреч с ключевыми работодателями, где рождаются проекты, формируются творческие коллективы, открываются карьерные возможности.

Регистрация на II Всероссийский молодежный форум «Молодежь и городская среда» будет открыта на сайте.