В Казани пройдет II отборочный этап соревнований по баскетболу 3x3

6 и 7 марта 2025 года в Казани пройдет II отборочный этап (региональный) соревнований по баскетболу 3x3 среди студентов татарстанских ВУЗов и ССУЗов. Турнир организуют в рамках реализации общественных проектов на территории ПФО, сообщила пресс-служба Минспорта РТ.

Цель соревнований – мотивировать студентов регулярно заниматься спортом, а также популяризировать сам баскетбол 3x3. Участники смогут показать свое мастерство, соревновательный дух и командную работу.

6 марта игра пройдет на базе КСК «УНИКС» (КФУ). В матчах встретятся 18 команд из разных вузов, в том числе КНИТУ-КАИ им. Туполева, Казанского федерального университета, КГЭУ, Поволжского университета и других учебных заведений.

7 марта студенты сыграют на базе СОК «Ватан». 30 команд техникумов и колледжей разыграют между собой призовые места.

Потом победители в каждой категории представят Татарстан на Окружном суперфинале. Это будет уже следующий этап соревнований.

Как отметили в министерстве, такие игры помогут молодым спортсменам заявить о себе на федеральном уровне и получить ценный опыт участия в крупных спортивных мероприятиях.