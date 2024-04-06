В Казани пройдет II Форум юридических клиник Татарстана

В Казани 12 апреля состоится II Форум юридических клиник Республики Татарстан. На этот раз событие будет посвящено опыту, возможностям и вызовам юридических клиник республиканских вузов, сообщают его организаторы.

Юридическая клиника — это структурное подразделение юридических факультетов вузов, в котором студенты вместе с преподавателями оказывают бесплатную юридическую помощь социально-уязвимым слоям населения. Постоянное увеличение числа запросов означает, что специалистам юридических клиник надо повышать качество оказываемой бесплатной правовой помощи.

В рамках форума будет организован цикл пленарных заседаний на различные тематики в сфере оказания бесплатной юридической помощи. Предусмотрена и образовательная часть: коммуникативный (психологический) тренинг, направленный на объединение студентов юридических клиник.

В частности, на форуме пойдет речь о том, рассматривали ли в Министерстве юстиции РФ предоставление госюрбюро регионов статуса федерального учреждения с полномочиями по координации деятельности всех участников бесплатной юридической помощи, необходим ли единый порядок правового информирования и правового просвещения населения и как сейчас реализуется экстерриториальный принцип оказания соответствующей помощи.

Главными гостями мероприятия станут заместитель директора Департамента развития и регулирования юридической помощи и правовых услуг Минюста РФ Антон Бенов, уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская, начальник Управления Минюста РФ по РТ Максим Скирда, первый заместитель министра юстиции РТ Айнур Галимов, депутат Государственного Совета РТ VI созыва Игорь Бикеев и директор Центра практик юридического факультета КФУ Стелла Селецкая.

Форум состоится в 8 часов 12 апреля в парке «Россия — Моя история» (Оренбургский тракт, д. 8, павильон 2). Трансляцию пленарного заседания можно будет посмотреть на официальной странице Министерства юстиции РТ в социальной сети «ВКонтакте».

Организаторы уточняют, что проведение подобных мероприятий соответствует целям и задачам национального проекта «Демография» (инициированного, как и другие нацпроекты, Президентом России Владимиром Путиным).